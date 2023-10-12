Войти
Lenta.ru

Стало известно о разрушении мифа о превосходстве оружия НАТО на Украине

95
0
0
Уничтоженная БМП М2 Bradley
Уничтоженная БМП М2 Bradley.
Источник изображения: Фото: соцсети

Вооруженные силы (ВС) России разрушили миф о превосходстве оружия НАТО на Украине. Об этом стало известно изданию Asia Times (AT), сообщает РИА Новости.

В публикации за авторством старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена утверждается, что российская техника, несмотря на якобы имеющееся отставание от западной электроники, успешно уничтожает ее.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — пишет эксперт.

Ранее издание The Drive со ссылкой на исследование армии США заметило, что современные версии Abrams массой более 70 тонн не являются «тактически, оперативно или стратегически мобильными».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
19.05.2023
Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве
17.05.2023
США боятся испортить на Украине имидж F-16
28.11.2022
Японский эксперт объяснил, когда на самом деле начался конфликт на Украине
07.09.2022
У России есть разные способы прийти к успеху на Украине
01.06.2022
Работа российских комплексов РЭБ не позволила натовскому стратегическому беспилотнику передать разведданные украинской стороне
16.05.2016
Война в американской армии из-за России (Politico, США)
15.06.2015
Гамильтон: Украине надо делать акцент на спецназе и беспилотниках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing