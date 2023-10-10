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В США задумались об отказе от Abrams из-за Украины

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Источник изображения: Фото: flickr.com

Американские военные задумались об отказе от основных танков M1 Abrams из-за опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. В исследовании научного совета армии США порекомендовали отказаться от тяжелых машин в пользу легкой бронетехники, пишет Asia Times.

«В исследовании, проведенном армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин, ссылаясь на проявившиеся в ходе боевых действий на Украине проблемы живучести техники на полях сражений будущего», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что американский танк, который потребляет большое количество топлива, нуждается в отработанной системе логистики.

Ранее в октябре издание The Drive со ссылкой на исследование армии США писало, что современные версии Abrams массой более 70 тонн не являются «тактически, оперативно или стратегически мобильными». Аналитики считают, что вариантом с наименьшим риском станет разработка машины на базе Abrams весом 55-60 тонн.

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что армия США планирует модернизировать танк M1 Abrams, сделав его более легким.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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