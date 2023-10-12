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Правительство Латвии планирует увеличить расходы на оборону к 2027 году до 3% ВВП

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Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Савельев

ЦАМТО, 11 октября. Кабинет министров Латвии 9 октября поддержал разработанный Минобороны проект закона "Поправки к закону о финансировании национальной обороны", который предусматривает постепенное увеличение к 2027 году расходов на оборону до 3% ВВП.

В соответствии с директивами НАТО, с 2018 года Латвия выделяет на оборону не менее 2% ВВП. В текущем году финансирование национальной обороны достигло 986,83 млн. евро или 2,25% ВВП. В 2024 году данный показатель должен достичь 2,4%, в 2025 году – 2,5% от прогнозируемого на соответствующий год валового внутреннего продукта.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Латвии, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию и ее развитие, стране необходимо укреплять свою обороноспособность, обеспечивая более быстрое внедрение новых служб национальной обороны, не сокращая при этом финансирование развития Вооруженных Сил. Для реализации данного плана необходимо обеспечить постепенное увеличение оборонного бюджета и после 2025 года. В 2026 году на нужды национальной обороны должно быть выделено не менее 2,75%, а в 2027 году и последующих годах – не менее 3% от прогнозируемого ВВП.

Чтобы поправки к "Закону о финансировании национальной обороны" вступили в силу, их должен рассмотреть и утвердить Сейм (однопалатный парламент).

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