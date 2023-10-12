SIPRI: Расходы на ядерное оружие в 2023 году в мире превысили 2,2 трлн долларов

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Индия и Пакистан, расширяют свои ядерные арсеналы, и обе страны ввели и продолжили разработку новых типов систем доставки ядерного оружия. Об этом говорится в последнем сообщении Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Хотя Пакистан остается основным центром ядерного сдерживания Индии, Дели, похоже, делает упор на оружие большей дальности, в том числе способное достигать целей на всей территории Китая

— говорится в докладе.

Согласно отчету, по состоянию на январь 2023 года, в ядерном арсенале Индии имеется 164 боеголовки, Пакистана — 170.

Запас боеголовок относится ко всем развернутым боеголовкам, а также к зарядам, находящимся в центральных хранилищах, которые могут быть в любой момент развернуты.

Ключевой вывод доклада СИПРИ заключается в том, что количество действующего ядерного оружия начало увеличиваться по мере реализации долгосрочных планов стран по модернизации и расширению вооруженных сил.

Индия вместе с восемью другими ядерными странами — США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем, Пакистаном, Северной Кореей и Израилем — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

Из общего мирового запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок в январе этого года, около 9 576 находились в военных запасах для потенциального использования. Эта цифра на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года.

В докладе говорится, что Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия. Ядерный арсенал Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года, и ожидается, что он будет продолжать расти.

Что касается глобальных военных расходов в сфере ядерного вооружения, аналитики отмечают, что они продолжают ежегодно увеличиваться уже восьмой год подряд. В этом году финансирование этой отрасли превысило 2,2 трлн долларов, что является самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным SIPRI.