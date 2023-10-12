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ТАСС

В МИД РФ сообщили, что Москва и Пекин поддерживают плотный контакт по Киеву

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Андрей Руденко
Андрей Руденко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Однако позиция Украины не дает говорить о разрешении кризиса, заявил замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают контакты по Украине на высшем и высоком уровнях, но позиция Киева не дает говорить о разрешении кризиса. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью kp.ru.

"Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении. Эта тематика подробно обсуждается в ходе контактов на высшем и высоком уровнях. Тем не менее говорить о политико-дипломатическом разрешении сложно, поскольку Киев законодательно запретил себе переговоры с Москвой", - сказал он. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
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