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В США оценили производство Су-34М

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Два переданных ВКС России фронтовых бомбардировщика Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, 01.06.2023
Два переданных ВКС России фронтовых бомбардировщика Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, 01.06.2023.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Россия увеличила выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34М, которые успешно применяют в ходе специальной военной операции. Производство самолетов оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Министерство обороны России закупило больше Су-34, чем истребителей любого другого класса с момента распада Советского Союза, что частично отражает очень большое количество старых ударных истребителей Су-24М, находящихся на вооружении, подавляющее большинство из которых были или будут заменены Су-34», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что последний заказ на Су-34 разместили в августе 2022 года, а с июля того же года самолеты начали строить в варианте Су-34М.

Ранее в октябре военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что Су-34 можно считать наиболее эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-34.

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Страны
Россия
США
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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