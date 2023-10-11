Полковник назвал самый мощный бомбардировщик в зоне СВО

Истребитель-бомбардировщик Су-34 можно считать наиболее эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям. Об особенностях Су-34 «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Су-34 — это истребитель-бомбардировщик нового поколения, который сочетает в себе достоинства, присущие самолетам-истребителям Су и фронтовому бомбардировщику Су-24. За счет того, что используется единая платформа, самолет имеет очень хорошие маневренные характеристики», — рассказал специалист.

Су-34 летает на бомбардировку первой линии обороны противника. У него особая форма носа, кабины облегчает решение многих вопросов во время полета. Су-34 более комфортен для управления и пилотажа. На сегодняшний день его можно назвать лучшим самолетом в своем классе Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Он подчеркнул, что Су-34 может использоваться не только как фронтовой бомбардировщик, но и как истребитель благодаря расширенной линейке оружия, которое может нести самолет. По словам эксперта, среди таких видов оружия: управляемые ракеты, бомбы, и подвесные станции радиоэлектронной борьбы.

«Сейчас идет совершенствование нашего оружия, в частности, появились фугасные авиационные бомбы, на которых устанавливается управляемый модуль планирования и коррекции. Су-34 также способен их использовать. Была информация, что Су-34 способен нести и ракету "Кинжал", что является прорывом в области применения этой гиперзвуковой ракеты», — добавил Кнутов.

Су-34 задумывался как самолет, который заменит штурмовики Су-25. Су-25 — это достаточно хорошие, но устаревшие машины. Поэтому и была сделана ставка на Су-34 с расчетом на то, что он будет поражать цели, при этом не входя в зону действия ПВО, что мы и наблюдаем в зоне проведения специальной военной операции Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили еще одну партию новых истребителей Су-34.