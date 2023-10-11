Войти
Lenta.ru

Полковник назвал самый мощный бомбардировщик в зоне СВО

263
0
0
Самолет Су-34
Самолет Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Истребитель-бомбардировщик Су-34 можно считать наиболее эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям. Об особенностях Су-34 «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Су-34 — это истребитель-бомбардировщик нового поколения, который сочетает в себе достоинства, присущие самолетам-истребителям Су и фронтовому бомбардировщику Су-24. За счет того, что используется единая платформа, самолет имеет очень хорошие маневренные характеристики», — рассказал специалист.

Су-34 летает на бомбардировку первой линии обороны противника. У него особая форма носа, кабины облегчает решение многих вопросов во время полета. Су-34 более комфортен для управления и пилотажа. На сегодняшний день его можно назвать лучшим самолетом в своем классе

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Он подчеркнул, что Су-34 может использоваться не только как фронтовой бомбардировщик, но и как истребитель благодаря расширенной линейке оружия, которое может нести самолет. По словам эксперта, среди таких видов оружия: управляемые ракеты, бомбы, и подвесные станции радиоэлектронной борьбы.

«Сейчас идет совершенствование нашего оружия, в частности, появились фугасные авиационные бомбы, на которых устанавливается управляемый модуль планирования и коррекции. Су-34 также способен их использовать. Была информация, что Су-34 способен нести и ракету "Кинжал", что является прорывом в области применения этой гиперзвуковой ракеты», — добавил Кнутов.

Су-34 задумывался как самолет, который заменит штурмовики Су-25. Су-25 — это достаточно хорошие, но устаревшие машины. Поэтому и была сделана ставка на Су-34 с расчетом на то, что он будет поражать цели, при этом не входя в зону действия ПВО, что мы и наблюдаем в зоне проведения специальной военной операции

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили еще одну партию новых истребителей Су-34.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-25
Су-34
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
26.09.2022
Пушкам — бомбы: какое «малое» ядерное оружие есть у России
03.01.2022
«Битва за Арктику». Что Москва и США не поделили на Севере
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
21.08.2020
На экспозиции форума "Армия-2020" покажут все современные боевые самолёты, включая МиГ-31К "Кинжал"
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
07.05.2018
Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" впервые пролетели над Москвой
12.02.2009
Главком показал военно-воздушные перспективы. Боевая авиация сократится, но модернизируется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?