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Военное обозрение

Американские аналитики: разработке в Китае малошумных подводных лодок Тип 096 поспособствовали российские технологии

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Источник изображения: topwar.ru

Мировая гонка подводных вооружений усиливается. Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением.

Американские аналитики говорят, что появляется всё больше свидетельств того, что Китай находится на правильном пути к вводу в эксплуатацию своей подводной лодки с баллистическими ракетами Тип 096 до конца десятилетия, причем достижениям в ее бесшумности частично способствуют российские технологии.

Тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить.

— сказал отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон.

Пентагон заявил, что китайские военно-морские силы регулярно организуют патрули ядерного сдерживания с острова Хайнань в Южно-Китайском море, подобно патрулированию, которое в течение многих лет проводят США, Великобритания, Россия и Франция.

Используются Тип 094, несущие самую совершенную китайскую ракету JL-3, запускаемую с подводных лодок. Они считаются относительно шумными, что является серьёзным недостатком для современных субмарин. Однако российские технологии позволили Китаю сделать значительный шаг вперёд и в этом направлении военно-технической деятельности.

Эксперты отмечают, что по скрытности, сенсорам и вооружению подводная лодка Тип 096 будет конкурировать с современными российскими подводными лодками. Считается, что скачок возможностей будет иметь «глубокие» последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Перспектива создания более тихой китайской субмарины частично обусловлена соглашением AUKUS между Австралией, Великобританией и США, которое приведет к увеличению количества британских и американских ударных подводных лодок у берегов Австралии. К 2030-м годам Австралия рассчитывает спустить на воду свои первые атомные подводные лодки, созданные по британской технологии.

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Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
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Ядерный щит
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