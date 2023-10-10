В состав ВМС США введён первый эскадренный миноносец типа Arleigh Burke серии Flight III

7 октября 2023 года в Тампа (штат Флорида) состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил США эскадренного миноносца DDG 125 Jack H. Lucas, который стал первым кораблем типа Arleigh Burke новой серии Flight III. Он стал 75-м эсминцем типа Arleigh Burke в составе американского флота.

Церемония ввода в состав ВМС США эскадренного миноносца DDG 125 Jack H. Lucas, который стал первым кораблем типа Arleigh Burke новой серии Flight III. Тампа, 07.10.2023 (с) E.J. Hersom / министерство обороны США

Эсминец DDG 125 Jack H. Lucas был построен на судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации HII (бывшая Huntington Ingalls Industries) в Паскагула (штат Миссисипи). Контракты на постройку первых шести эсминцев типа Arleigh Burke новой серии Flight III были выданы ВМС США в июне 2013 года обеим верфям, ведущим строительство кораблей этого типа - Ingalls Shipbuilding в Паскагула (контракт на три корабля на сумму 3,331 млрд долл) и Bath Iron Works (в составе корпорации General Dynamics) в Бате (штат Мэн) (контракт на один корабль серии Flight IIA TI и три корабля серии Flight III на сумму 3,56 млрд долл), хотя фактическая стоимость постройки кораблей затем выросла из-за роста стоимости новой системы оружия. Закладка головного корабля Jack H. Lucas была произведена на Ingalls Shipbuilding 8 ноября 2019 года, а спуск на воду - 4 июня 2021 года. Заводские ходовые испытания эсминца были начаты 12 декабря 2022 года, а 27 июня 2023 года он был официально передан ВМС США. Корабль должен действовать на Тихом океане и базироваться на Сан-Диего в Калифорнии. Достижение головным эсминцем статуса начальной боевой готовности (IOC) запланировано на 2024 год.

Эсминец получил название в честь Жаклина Гарольда "Джека" Лукаса (1928 - 2008) - американского морского пехотинца, удостоенного в 1945 году за героизм в боях на Иводзиме высшей военной награды США - Медали Почёта. На момент награждения Лукасу было 17 лет, и он остается самым молодым морским пехотинцем и самым молодым американским военнослужащим во Второй мировой войне, награжденным Медалью Почёта.

Программа создания модифицированного варианта эсминца Arleigh Burke была начата ВМС США в 2010 году взамен аннулированной программы проектирования перспективного ракетного крейсера CG(X). Основой модификации Flight III является установка нового варианта комплексной системы оружия AEGIS Baseline 10 с новым радиолокационным комплексом Raytheon AN/SPY-6(v)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar) c расширенными противоракетными возможностями, вместо прежней РЛС серии AN/SPY-1. Радиолокационный комплекс AMDR ранее предполагался к установке на крейсера программы CG(X), но на эсминцах типа Arleigh Burke серии Flight III он устанавливается в облегченном варианте (диаметр ФАР 4,3 м вместо крейсерских 6,7 м). Также корабли серии Flight III имеют усиленную конструкцию корпуса, частично измененную архитектуру надстроек, увеличенную мощность генераторов, новые противопожарные системы и новую улучшенную систему кондиционирования. Полное водоизмещение эсминца серии Flight III составляет 9676 метрических тонн.

К настоящему времени ВМС США законтрактовали 14 эсминцев серии Flight III - DDG 125, DDG 126 и с DDG 128 по DDG 139, в том числе восемь верфи Ingalls Shipbuilding и шесть - Bath Iron Works. Второй эсминец серии DDG 128 Ted Stevens был спущен на воду на Ingalls Shipbuilding 15 августа 2023 года. Первый эсминец серии Flight III верфи Bath Iron Works DDG 126 Louis H. Wilson Jr. был заложен только 16 мая 2023 года. Всего ВМС США сейчас планируют построить 42 эсминца типа Arleigh Burke серии Flight III.

Церемония ввода в состав ВМС США эскадренного миноносца DDG 125 Jack H. Lucas, который стал первым кораблем типа Arleigh Burke новой серии Flight III. Тампа, 07.10.2023 (с) E.J. Hersom / министерство обороны США

Первый эскадренный миноносец типа Arleigh Burke новой серии Flight III DDG 125 Jack H. Lucas перед ввдом в строй ВМС США на верфи-строителе Ingalls Shipbuilding корпорации HII в Паскагула (штат Миссисипи), 26.09.2023 (с) HII

Первый эскадренный миноносец типа Arleigh Burke новой серии Flight III DDG 125 Jack H. Lucas на испытаниях, май 2023 года (с) HII

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