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ТАСС

В Совбезе РФ предупредили, что провал ВСУ может подтолкнуть США к применению кибероружия

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Отвечая на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию, замсекретаря СБ РФ Олег Храмов заметил, что это "непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США могут применить против России кибероружие на фоне того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не показывают результатов в боевых действиях, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов.

"Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", - сказал он.

Храмов, отвечая на вопрос о возможном ответе России на киберагрессию, заметил, что это "непредсказуемый по своим последствиям" путь для США и их союзников. По его словам, в то же время стремление Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве повышает вероятность того, что возникнет глобальный киберконфликт.

Как отметил замсекретаря СБ РФ, США заложили обеспечение возможности нанесения киберударов в закон о бюджете на национальную оборону на 2023 год.

Храмов указал на значительный рост расходов США на кибербезопасность в сравнении с 2021 и 2022 годами. По его словам, практически отсутствуют ограничения для американских военных структур для действий в чужом информационном пространстве.

Храмов также обратил внимание, что США окружают РФ своими "кибербазами", в число которых входят центры передового опыта, центры совместного реагирования и другие подобные структуры.

Агрессивная политика США

Замсекретаря СБ РФ напомнил, что в марте этого года Белый дом обнародовал новую редакцию стратегии по кибербезопасности. "Обращает на себя внимание откровенно агрессивный характер документа. Он, в частности, легитимизирует наступательные кибероперации в качестве превентивной или ответной меры для подавления хакерских группировок и иных киберсил в информационном пространстве третьих стран", - пояснил он

Этот подход, считает Храмов, в целом укладывается в логику известных американских концепций "постоянного воздействия" и "наступательной обороны", продвигаемых Агентством национальной безопасности и киберкомандованием Вооруженных сил США. 

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