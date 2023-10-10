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ТАСС

Лавров: если на Украине будет меньше западного оружия, задачи РФ будут решены быстрее

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, оружие, которое Запад поставляет Киеву, "расползается по всему миру"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут решены быстрее, если на поле боя на Украине будет меньше западного оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом, он отметил, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, "расползается по всему миру".

"Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, наверное, задачи, которые поставлены президентом [России] будут решены быстрее, но они будут решены в любом случае. А то, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами, - давно известный факт", - сказал он по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, отвечая на вопрос ТАСС о поставках Киеву западного оружия, которое могло оказаться на Ближнем Востоке.

Министр заявил, что РФ не раз в Совбезе ООН привлекала внимание к проблеме распространения поставленного западного оружия за пределы Украины, но безрезультатно. "И если уж западные стратеги вознамерились добивать свою линию, используя Украину и тела украинцев в качестве инструмента агрессии против России, кто тут может что поделать", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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