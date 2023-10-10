Корабли ВМФ оснастили новыми зенитно-наземными ракетами

Арсенал кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России оснастили новыми боеприпасами для зенитных систем, которые смогут применять двумя способами, в частности, их дорабатывают для поражения наземных целей. Накануне прошли успешные испытательные запуски зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» по надводным целям, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Эксперты называют разработку, позволяющую корабельным ЗРК отрабатывать как морские, так и наземные цели, возвращением к старым традициям, так как в советские годы создавались подобные боеприпасы. «Чтобы зенитную ракету сделать двойного назначения, надо просто поработать с системой управления. И современный уровень развития техники вполне это позволяет. Это целесообразно и эффективно», — отметил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

ЗРК «Полимент-Редут» разработали на основе сухопутной системы ПВО С-350 «Витязь», он может перехватывать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Комплекс состоит из радиолокационной станции (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами, которая отвечает за обнаружение и целеуказание. Максимальная дальность ведения огня составляет 150 километров, ракеты поражают цели на высоте от пяти метров до восьми километров, которые двигаются со скоростью до 3 600 километров в час.

Боеприпасы для ЗРК двойного назначения появятся на самых современных на флоте корветов проекта 20380, а также проекта 20385, а также фрегатов серии 22350.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о 12 новых надводных и подводных кораблях, которые ФМФ получит в 2023 году. Министр отметил, что совершенствование флота позволяет отстаивать геополитические интересы страны.

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