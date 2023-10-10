Войти
Lenta.ru

Корабли ВМФ оснастили новыми зенитно-наземными ракетами

375
0
0
Комплексы "Полимент-Редут"
Комплексы "Полимент-Редут".
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Арсенал кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России оснастили новыми боеприпасами для зенитных систем, которые смогут применять двумя способами, в частности, их дорабатывают для поражения наземных целей. Накануне прошли успешные испытательные запуски зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» по надводным целям, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Эксперты называют разработку, позволяющую корабельным ЗРК отрабатывать как морские, так и наземные цели, возвращением к старым традициям, так как в советские годы создавались подобные боеприпасы. «Чтобы зенитную ракету сделать двойного назначения, надо просто поработать с системой управления. И современный уровень развития техники вполне это позволяет. Это целесообразно и эффективно», — отметил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

ЗРК «Полимент-Редут» разработали на основе сухопутной системы ПВО С-350 «Витязь», он может перехватывать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Комплекс состоит из радиолокационной станции (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами, которая отвечает за обнаружение и целеуказание. Максимальная дальность ведения огня составляет 150 километров, ракеты поражают цели на высоте от пяти метров до восьми километров, которые двигаются со скоростью до 3 600 километров в час.

Боеприпасы для ЗРК двойного назначения появятся на самых современных на флоте корветов проекта 20380, а также проекта 20385, а также фрегатов серии 22350.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о 12 новых надводных и подводных кораблях, которые ФМФ получит в 2023 году. Министр отметил, что совершенствование флота позволяет отстаивать геополитические интересы страны.

Оружие России

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
26.07.2019
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
25.09.2018
Глава "Северной верфи": модернизация позволит строить крупнотоннажные корабли
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
16.11.2016
Новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат защитное экранирующее покрытие
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД