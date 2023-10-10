Испытанное средство: в арсенале ВМФ появились зенитно-наземные ракеты

Новые российские корабли смогут применять ЗРК «Полимент-Редут» как комплекс двойного назначения

В арсенал российского Военно-морского флота вошли новые боеприпасы для зенитной системы. Они потенциально способны не только перехватывать воздушные угрозы, но и уничтожать объекты на воде и на земле. Испытания ракет по надводным целям прошли успешно, в настоящее время они дорабатываются для поражения целей на земле, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. По словам экспертов, это значительно усилит огневые возможности современных боевых кораблей.

Целесообразно и эффективно

Испытательные пуски из зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» по надводным целям были выполнены успешно, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Теперь ракеты этого комплекса пополнят арсенал российских корветов проектов 20380 и 20385, а также фрегатов серии 22350 и смогут использоваться для разного типа целей — по ситуации. По словам собеседников издания, в настоящее время ракеты дорабатываются для поражения наземных целей.

Корвет «Стойкий» Балтийского флота во время практических ракетных стрельб по надводным и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут» в Балтийском море Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В советские времена боеприпасы для корабельных зенитных комплексов изначально разрабатывались с возможностью стрельбы по морским и наземным целям, так что речь идет о возвращении к старым традициям, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— В советское время это делали. А уже в новейшей истории при разработке новых ЗРК сосредотачивались на работе по воздушным целям, — пояснил эксперт. — Но для того, чтобы зенитную ракету сделать двойного назначения, надо просто поработать с системой управления. И современный уровень развития техники вполне это позволяет. Это целесообразно и эффективно. Получается, один и тот же комплекс можно использовать в разных ситуациях, по морским и наземным целям. И это не требует какой-то гигантской доработки. Просто «Полимент-Редут» довели до нормального состояния как зенитный комплекс, а также доделали его как комплекс двойного назначения.

На все типы целей

ЗРК «Полимент-Редут» был создан на основе сухопутной системы ПВО С-350 «Витязь» и предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

В состав морского ЗРК входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Она отвечает за обнаружение и целеуказание. Зенитные ракеты размещаются в установках вертикального пуска на носу корабля.

Пусковые установки комплекса состоят из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Он может вести огонь ракетами средней дальности 9М96Е (до 50 км) или большой дальности 9М96Е2-1 (до 150 км). Также он оснащается ракетами малой дальности 9М100.

Они выполнены по схеме с несущим корпусом, решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги. Это значительно повышает их маневренность. Ракеты поражают цели на высоте от 5 м до 8 км, движущиеся со скоростью до 3 600 км/ч.

Самые современные на флоте

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» — первые корабли дальней морской зоны, полностью созданные в постсоветское время. Их строят на двух заводах. С «Северной верфи» корабли направляются на службу в Балтийское и Черное моря, а на Амурском судостроительном заводе делают корабли для Тихоокеанского флота (ТОФ). При этом изначально производство корветов для ТОФ сопровождалось сложностями — первый представитель этой серии строился 11 лет.

На сегодняшний день в строю находятся девять корветов проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», построенные на «Северной верфи», несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий», созданные на Амурском судостроительном заводе, входят в состав Тихоокеанского флота.

Корвет «Бойкий» Военно-морского флота России во время российско-китайских военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017» Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Для ТОФ строятся также «Грозный» и « Бравый», они должны быть переданы ВМФ в 2024 и 2026 годах. В мае этого года в состав Черноморского флота вошел построенный на «Северной верфи» корвет «Меркурий», достраивается «Строгий».

На церемонии подъема Военно-морского флага и приема в состав флота корвета «Резкий», которая состоялась 14 сентября во Владивостоке, главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что корабль усилит потенциал надводной составляющей ТОФ и будет достойно выполнять задачи в составе группировок в морской и океанской зонах.

Все эти корабли спроектированы с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из композитных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне.

На корветах установлена автоматическая система управления, которая позволяет в режиме реального времени передавать любую информацию с одного корабля на другой. Это помогает эффективно распределить цели между несколькими экипажами.

Корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный» (справа налево) в бухте Золотой Рог Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Гидроакустическая станция «Минотавр-М» с буксируемой антенной эффективно засекает субмарины противника. Комплекс «Пакет-НК» может использоваться для уничтожения как вражеских торпед, так и подводных лодок.

Корветы проекта 20380 несут внушительный арсенал. В него входят противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35. Также они вооружены универсальной 100-мм артиллерийской установкой А-190, способной делать до 80 выстрелов в минуту. Для защиты от атак с воздуха «Резкий» получил дальнобойный зенитный комплекс «Редут», а на его корме есть ангар для вертолета Ка-27.

Роман Крецул

Алексей Рамм