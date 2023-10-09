Начаты работы по строительству первой бразильской атомной подводной лодки

4 октября 2023 года на бразильской специальной верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба в штате Рио-де-Жанейро состоялась официальная церемония резки первой стали в процессе постройки первой бразильской атомной подводной лодки (АПЛ), формально ознаменовавшая начало строительство этого корабля, обозначаемого SN-BR, по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN).

Церемония резки первой стали в процессе постройки первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) на бразильской специальной верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN), 04.10.2023 (c) www.naval.com.br

Фактически впрочем, 4 октября на ICN состоялась резка стали не собственно корпуса будущей бразильской АПЛ, а строящегося 100-тонного опытного сегмента прочного корпуса ("квалификационной секции" - Seção de Qualificação), на котором предполагается произвести отработку изготовления прочного корпуса лодки. Данный сегмент подвергнется отдельным испытаниям и не будет использован для строительства корпуса лодки. В случае, если "квалификационная секция" будет полностью соответствовать требованиям, на ICN начнутся работы по строительству собственно корпуса самой головной бразильской АПЛ, которая по нынешним планам оптимистично предполагается к спуску на воду в 2029 году (правда, иногда более осторожно называется дата 2031 год) и к вводу в строй ВМС Бразилии в 2032-2035 годах.

Бразильская программа разработки атомных подводных лодок была начата в 1976 году и ввиду очевидных внешнеполитических ограничений опиралась на идею создания полностью независимой технологии ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с собственным ядерным циклом. Хотя по политическим, технологическим и экономическим обстоятельствам бразильская программа продвигалась со значительными задержками и периодическими перерывами, однако к 2000-м годам Бразилии удалось добиться означенной цели, создав собственные элементы ЯЭУ и собственную центрифужную технологию обогащения ядерного топлива. В 2018 году в ядерном исследовательском центре ARAMAR в Иперо (Сан-Паулу) был запущен прототип бразильского лодочного ядерного реактора Reator Multiuso Brasileiro (LABGENE) водо-водяного типа на высокообогащенном урановом топливе. В настоящее время в ARAMAR завершается строительство стендового прототипа комплектной лодочной ЯЭУ.

Проектирование непосредственно первой бразильской атомной подводной лодки было начато в партнерстве с французской стороной в рамках программы Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) в соответствии с соглашением, заключенным в сентябре 2009 году министерством обороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group). Последнее выступает генеральным подрядчиком по поставке ВМС Бразилии к 2025 году четырех больших дизель-электрических подводных лодок французского проекта Scorpene и первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR врамках программы SCPN. Для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Group, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %, затем эта доля отошла бразильскому государству) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба, на которой начата постройка четырех подводных лодок проекта Scorpene, головная из которых S 40 Riachuelo была введена в строй ВМС Бразилии в 2022 году.

Проектирование первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR, получившей предварительное название SN 10 Alvaro Alberto (в честь вице-адмирала Альваро Альберто, бывшего "отцом" бразильской ядерной программы), велось совместно с Naval Group на основе все того же проекта Scorpene и с внедрением ряда технологий, примененных на новых французских атомных многоцелевых подводных лодках типа Barracuda (типа Suffren). Однако данная программа снова столкнулась с перманентными задержками - в рамках программы PROSUB по соглашению 2009 года бразильская атомная подводная лодка должна была быть начата постройкой на ICN в 2015 году со сдачей к 2025 году. Пересмотренный в 2016 году график уже предусматривал начало детализации программы постройки SN-BR во второй половине 2018 года, при этом номинально сроком окончания строительства атомной подводной лодки числится теперь 2029 год.

Технический проект первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR был утвержден в итоге только в ноябре 2020 года, и 24 ноября 2021 года ВМС Бразилии подписали соглашение о начале строительства на ICN корпуса первой бразильской атомной подводной лодки SN 10 Alvaro Alberto. В программе бразильской атомной подводной лодки остается много технических и финансовых проблем, и неясно, сможет ли Бразилия реально ее осуществить - по крайней мере, в обозначенные сроки.

Конструктивно облик бразильской АПЛ выглядит сейчас подобным увеличеннным лодкам типа Scorpene. Бразильская АПЛ должна иметь однокорпусную конструкцию, длину 100 м и ширину 9,8 м, и оснащаться одним ядерным реактором бразильского производства с одновальной турбоэлектрической силовой установкой с полным электродвижением и с гребным винтом. Мощность главной энергетической установки оценивается в 64 тысячи л.с. Скорость полного подводного хода до 25 узлов, рабочая глубина погружения до 350 м. Экипаж 100 человек. Вооружение АПЛ должно состоять из шести 533-мм торпедных аппаратов.

Церемония резки первой стали в процессе постройки первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) на бразильской специальной верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN), 04.10.2023 (c) www.naval.com.br

Опытная "квалификационная секция" корпуса первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN). Первая резка стали для данной секции и состоялась 04.10.2023 на бразильской специальной верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) (с) ICN

Изображения первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) (c) ВМС Бразилии

Изображение первой бразильской атомной подводной лодки SN-BR по программе Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) и ее сравнение со строящимися для ВМС Бразилии на той же верфи ICN в рамках французско-бразильской программы PROSUB дизель-электрическими подводными лодками французского проекта Scorpene (c) ВМС Бразилии (с) ВМС Бразилии