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Интерфакс-АВН

НАТО проведет крупные учения по обороне своего восточного фланга в 2024 г.

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Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Планы НАТО включают оборону юго-западного участка границы Польши с Белоруссией

Минск. 6 октября. ИНТЕРФАКС - В НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга.

"Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявил в интервью агентству PAP глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Он сообщил, что в учении примут участие порядка 40 тыс. солдат НАТО.

"Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен "холодной войны", - подчеркнул представитель НАТО.

Кроме того, по его словам, новые планы, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, включают оборону юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.

"Новые планы включают среди прочего оборону Сувалкского коридора и Брестских ворот (юго-западный участок границы Польши с Белоруссией - ИФ) от возможной атаки России. Если бы дошло до вторжения, мы бы знали о нем задолго до фактической атаки", - сказал представитель НАТО.

Он подчеркнул, что "тогда мы бы предприняли соответствующие действия, еще до применения 5-й статьи устава (принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса - ИФ)".

Бауэр отметил, что в Польше дислоцируется батальонная тактическая группа НАТО, "которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады". "Такие же подразделения дислоцируются в Литве, Латвии и Эстонии", - добавил он.

По словам представителя НАТО, "следующим шагом станет переброска в регион, находящийся под угрозой, дополнительных частей 300-тысячных сил быстрого реагирования... чтобы обеспечить соответствующие условия для проведения эффективной союзнической оборонительной операции".

"Планы обороны, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, являются крупнейшим изменением в военных системах с 1949 года. Они предполагают, прежде всего, возврат к истокам альянса, то есть, к коллективной обороне", - подчеркнул Бауэр.

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