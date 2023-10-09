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ТАСС

В Пентагоне сообщили о вариантах продолжения военной помощи Киеву

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Кэтлин Хикс
Кэтлин Хикс.
Источник изображения: abcnews.com

По словам первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, вариант с перераспределением на нужды Киева существующих финансовых потоков пока не рассматривается

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. У администрации США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит выделение запрошенной Белым домом помощи, но вариант с перераспределением на нужды Киева существующих финансовых потоков пока не рассматривается. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Замминистра заявила, что угроза прекращения работы американского правительства и ситуация с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти ставят под угрозу готовность и возможности США помогать Киеву. Тем не менее, по ее словам, Пентагон пока не рассматривает возможность "перераспределить" средства, выделяемые на другие направления, на продолжение финансирования помощи Украине. "Пока мы не получим более четкого представления [о ситуации в Конгрессе], это не то, что нам нужно", - указала Хикс.

В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целый ряд законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. 

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Страны
США
Украина
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