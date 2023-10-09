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Интерфакс-АВН

Япония и США рассматривают вопрос о ремонте американских военных кораблей на японских коммерческих верфях

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Американский военный корабль "Джон Маккейн", пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео
Американский военный корабль "Джон Маккейн", пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Токио и Вашингтон изучают вопрос о возможности ремонта и обслуживания кораблей ВМС США на японских коммерческих верфях, чтобы сократить время, затрачиваемое на их возвращение в Соединенные Штаты, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

"Проведение технического обслуживания, ремонта и перепланировки американских эсминцев и истребителей на территории Японии очень важно в сфере обсуждения вопросов японо-американского оборонного сотрудничества", - цитирует завление министра, выступившего в институте Хадсона в Вашингтоне, издание "Никкэй".

Ранее использовать частные японские верфи для обслуживания американских кораблей в Японии предложил посол США в Токио Рам Эмануэль, пишет газета.

Она отмечает, что в связи с тем, что Пекин обогнал Вашингтон по количеству военных кораблей, "это оказывает давление на военно-морские силы США, и требует найти альтернативу выводу кораблей из строя на месяцы", требуемые для их возвращения для ремонта в Соединенные Штаты.

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Страны
Китай
США
Япония
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