Войти
ТАСС

На российском сегменте МКС весной 2024 года испытают материал с памятью формы

368
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions Юсеф Хесуани пояснил, что опытные образцы отправятся на станцию на "Союзе МС-25" в марте и через несколько недель вернутся на Землю на "Союзе МС-24"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эксперименты с синтетической пластиной, обладающей эффектом памяти формы, планируется провести на российском сегменте Международной космической станции (МКС) весной 2024 года. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions Юсеф Хесуани.

"Мы планируем провести эксперименты весной следующего года, в пересменку", - сказал Хесуани. По его словам, материалы для исследований отправятся на МКС на «Союзе МС-25» в марте 2024 года и через несколько недель вернутся на Землю на «Союзе МС-24»".

В январе Хесуани рассказал ТАСС, что 3D Bioprinting solutions при сотрудничестве с МИСИС разработала пластину с эффектом памяти формы. Она будет напечатана на Земле и свернута в форму трубки, после чего будет вновь развернута и покрыта клеточным материалом. Ожидается, что после отправки на МКС пластина вновь вернется в заданную форму, космонавты смогут наблюдать за этим процессом в режиме реального времени.

Как отметил Хесуани, по возвращении на Землю материал будет направлен на гистологические исследования. "Нам нужно посмотреть, выжили ли клетки во время полета, как они распределены на внутренней поверхности, произошел ли сам процесс сборки, правильно ли собралась трубка", - пояснил он, добавив, что с момента возвращения до получения результатов исследований может пройти несколько месяцев.

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions напомнил, что эксперименты с материалами, обладающими памятью формы, в условиях микрогравитации пока не проводились ни российскими, ни иностранными учеными.

Подобные исследования имеют большую ценность для развития регенеративной медицины, подчеркнул Хесуани. Врачи на Земле используют похожий принцип для восстановления поврежденных тканей уретры. Проведение такого эксперимента с относительно простой формой трубки докажет, что ученые готовы делать следующий шаг с другими геометрическими структурами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
МКС
Похожие новости
13.04.2020
Путин предостерег от соблазна свалить на коронавирус все нерешенные вопросы
10.04.2020
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
02.04.2020
Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно
16.03.2011
12 мест на "Союзах" купили США
01.02.2011
В 2011 году Россия планирует увеличить число запусков ракет-носителей более чем на 50 процентов - глава Роскосмоса
10.12.2010
Европа проявляет большой интерес к российскому проекту создания ядерной двигательной установки для космических кораблей
07.10.2010
США расширили заказ Украине в рамках производства РН "Таурус-2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:13
  • 55878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов