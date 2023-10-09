Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы Лвином У

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (второй слева) и чрезвычайный и полномочный посол Республики Союз Мьянма в РФ Мьянмы Лвин У (второй справа).

Стороны подтвердили стремление эффективно задействовать потенциал для углубления сотрудничества в сфере обороны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы Лвином У, завершающим свое пребывание в РФ. Как сообщили в Минобороны России, стороны подтвердили стремление эффективно задействовать потенциал для углубления сотрудничества в сфере обороны.

"5 октября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма в РФ Лвином У, завершающим свое пребывание в нашей стране. Заместитель главы российского оборонного ведомства поздравил Лвина У с назначением на должность заместителя министра иностранных дел Республики Союз Мьянма и поблагодарил за существенный вклад в развитие двустороннего военного и военно-технического сотрудничества в период его руководства мьянманской дипмиссией в Москве", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что "стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере". Встреча прошла в традиционно дружественной обстановке.