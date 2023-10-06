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РИА Новости

Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО

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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда едут прием граждан, желающих заключить контракт на военную службу
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда едут прием граждан, желающих заключить контракт на военную службу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Путин: 335 тысяч человек заключили контракты с МО для участия в СВО

СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас не сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что еще примерно 5 тысяч добровольцев подписали краткосрочные контракты. По словам президента, в этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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