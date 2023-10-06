Верфь HHI намерена передать ВМС Филиппин первый новый корвет в 2025 году

ЦАМТО, 5 октября. Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) подтвердила, что планирует поставить командованию ВМС Филиппин первый из двух заказанных корветов УРО к 2025 году, а второй годом позднее.

Как сообщает филиппинское агентство PNA (Philippine News Agency) со ссылкой на компанию, первый корвет планируется передать заказчику к 2025 году, а второй – к 2026 году. Работы над головным корветом начались в мае 2023 года. Закладка киля запланирована на ноябрь этого года. В настоящее время строительство корветов осуществляется по графику и поставка должна быть произведена в согласованные сроки.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам проведенного конкурса присудило контракт на строительство двух корветов для ВМС страны южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI). Подписание контракта с HHI состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Стоимость заказа составила 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.). Подробности продажи, включая спецификацию и сроки поставки кораблей, не раскрывались.

Предполагается, что конструкция корветов ВМС Филиппин будет основана на платформе HDC-3100. Длина этого корабля составляет 114 м, водоизмещение – 3100 т. Проект представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении (класс "Хосе Рисаль"). Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны.

С 2026 по 2028 гг. ВМС Филиппин также должны получить шесть новых патрульных кораблей OPV общей стоимостью 30 млрд. филип. песо, контракт на поставку которых был заключен с той же компанией HHI в июне 2022 года.