В США представили дрон для перехвата мини-БПЛА

Компания Anduril Industries представила систему для борьбы с мини-беспилотниками Anvil-M, оснащенную дроном-перехватчиком. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ставший развитием базовой версии Anvil, создан для борьбы с самыми маленькими дронами, которые относят к первой и второй группе. Производитель отмечает, что Anvil-M создали на основе опыта реальных боевых операций и отзывов клиентов. Дроны Anvil сбивают БПЛА противника, сталкиваясь с ними.

Для запуска аппаратов используют мобильную базу Launch Box. Anvil-M может работать под управлением программного обеспечения Lattice, использующего искусственный интеллект. Lattice позволяет синхронизировать действия нескольких беспилотников.

Ранее в октябре стало известно, что концерн «Кизлярский электромеханический завод» разработал систему автоматизированного управления орудиями, позволяющую программировать боеприпас. Комплекс предназначен для поражения дронов и целей, находящихся в укрытиях.

В том же месяце издание Defense News писало, что Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Anduril Industries на модернизацию беспилотников вертолетного типа Ghost и Ghost-X.