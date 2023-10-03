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В США заявили о модернизации беспилотного «Призрака»

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Беспилотная система Ghost-X
Беспилотная система Ghost-X.
Источник изображения: Anduril

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с компанией Anduril Industries на модернизацию беспилотников вертолетного типа Ghost («Призрак»), которых использовали на Украине, а также Ghost-X. Об этом пишет Defense News.

В рамках контрактов на сумму 8 миллионов долларов производитель будет работать над повышением автономности беспилотников. Пресс-секретарь Anduril София Хафт отметила, что компания усовершенствует аппаратное обеспечение дронов и разработает новые режимы автономной работы. По ее словам, соглашение также предусматривает покупку нескольких аппаратов Военно-воздушными силами.

Модернизированный Ghost-X представили в сентябре на выставке DSEI в Лондоне. Новая версия отличается увеличенной до 75 минут продолжительностью полета. Беспилотник может нести до девяти килограммов полезной нагрузки.

Аппарат разработали с учетом отзывов операторов базовой версии Ghost, которые использовали дрон на разных театрах боевых действий. По словам Хафт, одним из таких театров стала Украина, но подробности использования аппарата Киевом не раскрывают. В компании добавили, что модернизация позволит сделать Ghost-X модульной платформой для перевозки различных грузов и повысить устойчивость работы в сложных условиях.

Ранее в сентябре главный конструктор компании Zala Aero Александр Захаров рассказал о разработке дрона-камикадзе «Италмас» с дальностью действия более 200 километров, который стал аналогом беспилотника «Герань».

Оружие России: на страже Родины

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Россия
США
Украина
Проекты
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