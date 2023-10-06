Способный обеспечивать стоянку сразу двух АПЛ плавучий причал спустили на воду на «Восточной верфи»

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Владивостокская "Восточная верфь" продолжает выполнение контракта по изготовлению плавучих причалов для Тихоокеанского флота. Очередной плавучий полутяжелый металлический причал проекта ПМ-61М1 спущен на воду, сообщает пресс-служба предприятия.

Новый плавучий причал собран в рамках гособоронзаказа и будет передан военным в ноябре этого года после достроечных работ. После приемки он будет разобран на секции и отправится, скорей всего, в Вилючинск, где будет обеспечивать стоянку новых атомных подводных лодок. По прибытию на место причал соберут и установят на место.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа на "Восточной верфи" (Приморский край) состоялся спуск на воду плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1

- говорится в сообщении.

В прошлом году командование ТОФ сообщало, что изготавливаемые на "Восточной верфи" плавучие причалы предназначены для пункта базирования подводных сил ТОФ на Камчатке. В июле 2022 года флот получил один причал, его установили в Вилючинске.

Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей, подачу с берега воды и электроэнергии, телефонной связи, а также погрузочно-разгрузочные работы по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

Как ранее сообщалось, до конца года ТОФ должен получить новый атомный подводный ракетоносец "Император Александр III" проекта "Борей-А", а также многоцелевую атомную подводную лодку "Красноярск" проекта "Ясень-М".