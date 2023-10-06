Войти
ТАСС

CNN: без средств США Украина столкнется с проблемами на поле боя через несколько недель

476
0
0
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По сведениям телекомпании, шансы Киева получить новый пакет помощи от Вашингтона "весьма небольшие"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Украина без финансовой поддержки США начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей американской администрации.

По сведениям телеканала, учитывая, что выборы нового спикера Палаты представителей Конгресса США после смещения с этого поста Кевина Маккарти состоятся лишь на следующей неделе, "шансы на новый пакет весьма небольшие". Вместе с тем представители американской администрации предупреждают законодателей, что в вопросе одобрения новой помощи киевским властям "время имеет ключевое значение".

В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о дальнейшем финансировании Украины. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.

Президент США заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
31.05.2023
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
31.01.2023
Киев задумал использовать НАТО против Москвы
09.05.2022
Пентагон не видит намерений Минска подключиться к спецоперации на Украине - Кирби
14.04.2021
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к российским границам
20.01.2016
США могут предоставить Украине летальные виды вооружений
12.05.2015
Иностранные СМИ о Параде Победы в Москве: Россия показала, что готова к любым опасностям
08.08.2014
Санкции США потребовали пересмотра стратегии концерна "Калашников"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 14:31
  • 55755
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 14:25
  • 49
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 06.10 13:24
  • 41
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.10 12:01
  • 120
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 06.10 10:57
  • 32
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.10 10:07
  • 0
Литвинизм в Литве — угроза безопасности
  • 06.10 08:37
  • 1
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 06.10 05:06
  • 7
Фрегаты для Черного моря
  • 06.10 02:34
  • 0
О военно-морском флоте и терминах
  • 05.10 12:53
  • 2
В Монако представили скоростную частную подлодку
  • 05.10 12:32
  • 0
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
  • 05.10 12:12
  • 0
Разоблачение двойных стандартов евродипломатии
  • 05.10 10:04
  • 1
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков