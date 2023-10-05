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Военное обозрение

Глава Минстратегпрома Украины заявил о планах совместного с США производства систем ПВО на украинской территории

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Фото носит иллюстративный характер

США и Украина якобы будут совместно производить системы противовоздушной обороны на украинской территории. Об этом заявил глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин.

По утверждению украинского министра, во время визита в США были не только достигнуты договоренности о дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, но и принято решение запустить совместное производство систем противовоздушной обороны. Камышин заявил, что работа над данным проектом якобы уже началась, а первые результаты партнерства будут видны в ближайшее время, в конце 2023 года.

Интересно, что в последнее время киевский режим только и рассуждает о развертывании неких совместных производств вооружений на территории страны – то с немецкими, то с турецкими компаниями, а теперь и с США. Правда, не очень понятно, как будет осуществляться это производство в условиях постоянных ракетных ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, и кто из американских инженеров захочет отправиться работать в таких условиях.

Впрочем, речь может идти и о создании на американские деньги сугубо украинских промышленных цехов, на которых, к примеру, будут модернизироваться старые ракеты советского производства или производиться новые на их основе.

В любом случае, сейчас развертывание любого военного производства на украинской территории было бы сопряжено с колоссальными рисками для компании-производителя, и маловероятно, что американский оборонно-промышленный комплекс, при всей своей жажде наживы, отважился бы на строительство на Украине полноценных промышленных предприятий.

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Страны
США
Украина
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