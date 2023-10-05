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ТАСС

Захарова назвала слова главы МИД Литвы о ядерном зонтике над Украиной сотрясанием воздуха

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что Евросоюзу может "понадобиться ядерная Украина"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заявления главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с призывом развернуть над Украиной ядерный зонтик НАТО являются "сотрясанием воздуха", которое не проходит бесследно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слова литовского министра.

"Это страна, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно", - отметила дипломат. По ее словам, в целом некоторые регионов мира будут задавать вопрос: почему отдельной стране положен ядерный статус в обход всего, просто потому, что они так решили, а другим странам в других частях света это не положено.

Захарова также не исключила, что Евросоюзу может "понадобиться ядерная Украина". "С учетом того, что такие люди, как [министр иностранных дел Германии] Анналена Бербок находятся у власти в странах Европейского союза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали [президента Украины Владимира] Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил", - заметила официальный представитель МИД РФ. 

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