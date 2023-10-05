Войти
ТАСС

Блинкен заявил, что Киев сам должен решать, где применять поставленные Западом вооружения

125
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / GENYA SAVILOV

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что украинцы "должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Киев сам должен принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Западом вооружения и "как лучше всего вернуть" прежние украинские территории, вошедшие в состав России.

"В конце концов, решения о том, как применять эту [военную] технику, где применять, - эти решения принимать украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли <...>. Мы оставляем это на их усмотрение", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Прямая онлайн-трансляция его выступления шла на сайте Госдепартамента США.

"Наша позиция заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению. Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам", - заверял Блинкен.

Он не дал конкретного ответа на вопрос о том, не стоит ли Западу переходить к масштабной поставке Киеву вооружений, позволяющих наносить удары глубоко на территории России и по ее кораблям в открытом море. "Что важно в такой же мере, как и конкретно взятая система [вооружений], так это ее применение украинцами. Иными словами, обучены ли они этому? Поскольку значительная часть технологий, которые мы им предоставляли, - это технологии, которые они не использовали и применению которых не обучались. Так что их надо обучать. Толку нет, если передавать это им, а они не обучены применению. Второе: способны ли они осуществлять ремонт этого? Часть этих систем является сложной, требует большой работы для поддержания в боеготовом состоянии. <...> Наконец, является ли это частью внятного, всеобъемлющего плана битвы, настолько эффективного, насколько возможно? Вот факторы, которые мы рассматриваем всякий раз", - сказал госсекретарь.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Спустя год, 28 сентября, Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.06.2023
Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
15.03.2023
Конфликт на Украине возродил старый страх американцев
21.12.2022
«Трехдневная операция». Конгрессмен США считает, что НАТО быстро победит Россию
12.01.2022
Надувной ужас
11.01.2022
Джордж Биб: «Русские постоянно посылали сигналы, которые мы не поняли» (Le Figaro, Франция)
26.12.2016
Янис Адамсонс: военный конфликт в Латвии может вызвать инсценированная провокация
06.02.2014
Потратить как НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ