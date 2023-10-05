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ТАСС

Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Госсекретарь США отметил, что эта установка является одной из "путеводных звезд" американского лидера

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией, эта установка является одной из его "путеводных звезд". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция ведется на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них - убедиться в том, что мы [США] делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая [путеводная звезда] - избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", - сказал он и добавил, что именно этими двумя приоритетами Байден руководствуется в принятии решений по этому вопросу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что США оставляют за Киевом решения о том, как вести боевые действия, однако Вашингтон, по его утверждению, "никогда не поощрял нанесение ударов за украинскими территориями".

Вместе с тем, по мнению Блинкена, самым надежным способом прекращения боевых действий является укрепление позиций Киева. Помимо этого, госсекретарь США утверждал, что какого-либо значимого дипломатического прорыва по украинскому кризису не может быть, пока Россия исходит из желания "продержаться дольше Запада" нынешним курсом.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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Россия
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Украина
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