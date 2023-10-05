С космодрома Плесецк запустили три космических аппарата для МО РФ с начала года

Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Три ракеты с космическими аппаратами военного назначения были запущены с космодрома Плесецк с начала 2023 года. Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели три пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с тремя космическими аппаратами военного назначения. Специалисты Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тыс. сеансов управления по 200 аппаратам.

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День космических войск. Праздник приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.