Белый дом заявил, что помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что "противодействие способности" Москвы вести военные действия с Киевом "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "противодействие способности" России вести военные действия с Украиной "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".

Кроме того, по словам представителя Белого дома, такая поддержка "посылает четкий сигнал" другим странам, что за участие в каком-либо военном конфликте США будут их "привлекать к ответственности".