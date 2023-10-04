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ТАСС

Белый дом заявил, что помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что "противодействие способности" Москвы вести военные действия с Киевом "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "противодействие способности" России вести военные действия с Украиной "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".

Кроме того, по словам представителя Белого дома, такая поддержка "посылает четкий сигнал" другим странам, что за участие в каком-либо военном конфликте США будут их "привлекать к ответственности". 

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Страны
Россия
США
Украина
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