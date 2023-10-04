Минобороны Северной Македонии сообщило о выделении Украине 16% годового оборонного бюджета

Страна продолжит оказывать поддержку до тех пор, пока это необходимо, заявили в ведомстве

ВАРШАВА, 3 октября. /ТАСС/. Скопье за последние два года выделил Украине военную помощь в объеме 16% от своего годового оборонного бюджета и продолжит это делать, так как в Киеве "борются за свое право на жизнь". Об этом заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности.

"С самого начала мы приступили к передаче различных видов боеприпасов и оружия, и это было сделано на основании запроса, который, конечно же, был сделан украинской стороной. За прошедший год и несколько месяцев этого года Северная Македония приняла более 10 решений о передаче различных видов боеприпасов и оружия. В цифрах общая сумма помощи, которую мы оказали Украине, составляет порядка 16% от годового оборонного бюджета Северной Македонии, - указала министр обороны. - Конечно, это не конец, потому что мы готовы продолжать оказывать такую поддержку во всех других видах, которые необходимы Украине, и до тех пор, пока это необходимо, потому что мы знаем, что Украина ведет войну, которая важна для всех нас, они борются за свое право на жизнь".

12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили persona non grata трех дипломатов российского посольства в Скопье. В МИД РФ указали на то, что этот "безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа".