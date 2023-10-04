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В Германии рассказали о высокой эффективности Су-35

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Истребитель Су-35 ВКС России
Истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Российский истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит любой летательный аппарат Киева, а его применение вкупе с планирующими бомбами показало высокую эффективность на фронте. Об этом сообщил корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt, передает РИА Новости.

«Этот истребитель (Су-35 — прим. "Ленты ру") во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе. (…) Данный истребитель приносит русским большой успех», — сказал он.

Корреспондент отметил, что в последние месяцы армия России стала активнее применять авиацию. По его словам, это загоняет в угол Вооруженные силы Украины.

В сентябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Минобороны России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++.

В том же месяце военный эксперт Алексей Живов назвал российские самолеты Су-34 и Су-35 наиболее эффективными истребителями в зоне проведения специальной военной операции.

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ПАК ФА
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