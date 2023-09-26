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Названы два самых эффективных истребителя в зоне СВО

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

В зоне специальной военной операции наиболее эффективными истребителями можно назвать российские Су-34 и Су-35, заявил политолог, военный эксперт Алексей Живов. Он рассказал «Ленте.ру» с чем связан их успех на поле боя и объяснил от чего зависит эффективность истребителя.

«Современные истребители — это носители высокоточных средств поражения, которые имеют возможность пролететь от нескольких десятков до нескольких сотен километров до цели и пробить ее. Современные истребители — это мощные системы-РЛС (радиолокационные станции — прим. «Ленты.ру»), которые видят противника на расстоянии нескольких сотен километров», — рассказал специалист.

Из российских самолетов самые совершенные — это Су-34 и Су-35. (...) Вот эти два самолета самые мощные

Алексей Живов

политолог, военный эксперт

При этом он подчеркнул, что нельзя говорить об истребителях вне контекста оружия, которое они несут. Как объяснил эксперт, мощность истребителя во многом зависит именно от этого фактора.

«Надо смотреть на то, носителями какого оружия они являются. Хороший самолет, у которого слабое вооружение и слабая система РЛС, не сможет добиться успеха на поле боя», — пояснил Живов.

Ранее стало известно, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

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Страны
Украина
Продукция
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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