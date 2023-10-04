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Военное обозрение

Пресса США: Оставшихся у Пентагона средств на военную помощь Украине хватит на полгода

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления Белого дома о якобы закончившихся средствах для поддержки Украины, на счетах Пентагона находится 5,2 млрд. долларов, выделенных на военную помощь Киеву. Так что без американской помощи Зеленский в ближайшее время не останется. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, американское Минобороны имеет все возможности для оказания военной помощи Украине примерно в течение шести месяцев, примерно такую же сумму Пентагон потратил за последние полгода. Однако, администрация Байдена продолжает утверждать, что необходимо выделение еще дополнительных средств, потому что неясно, на какой срок хватит остатков, это будет зависеть от того, какие объемы военной помощи Вашингтон будет готов отправить Киеву.

Как сообщают источники высокопоставленные чиновники на условиях анонимности, эти 5,2 млрд. являются остатком из 6,2 млрд., "обнаруженных" при переоценке стоимости отправленного на Украину оружия и т.д. "Ошибку" обнаружили в июне, с тех пор один миллиард уже потратили, а пять еще осталось. Так что на военные игрушки для Зеленского вполне хватит.

С другой стороны, Байден и вроде как и не врет, когда говорит о закончившихся деньгах для Украины. Все дело в том, что они действительно почти закончились, но только в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины". Эта долгосрочная программа по модернизации украинской армии и приведению ее к стандартам НАТО. Вот на счетах по этой программе осталось "всего" 1,6 млрд. долларов, а этого "очень мало", считают в Пентагоне, особенно в "долгосрочной перспективе". Как бы на ближайшее время есть, а вот через полгода может и не хватить.

В общем, все эти стенания и заламывания рук с криками "дайте денег для Украины" являются игрой на публику. Деньги у Пентагона для Киева есть, пусть и на краткосрочную перспективу. По крайней мере, новый пакет военной помощи США уже начали формировать.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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