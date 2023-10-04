Снаряды танков Т-90М выкашивают операторов ПТУР FGM-148 Javelin

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Основные боевые танки Т-90М армии России получат боеприпасы современных типов, которые дают возможность уничтожать различные вражеские цели.

Как пишет "РГ: русское оружие", в своем интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерала армии Олег Салюков упомянул новые осколочно-фугасные снаряды "Тельник". Они имеют готовые поражающие элементы и подрываются в воздухе в заданных точках траекторий.

Это оружие очень эффективно против вражеской живой силы, в частности операторов противотанковых управляемых комплексов FGM-148 Javelin американского производства.

По мнению военных экспертов, в ближайшем будущем такие средства станут обязательным атрибутом всех основных боевых танков.

На Т-90 и Т-80УК еще в 90-е годы начали устанавливать комплекс "Айнет", предназначенный для выполнения аналогичных задач. Однако "Тельник" значительно превосходит его по эффективности.

Также отечественные тяжелые гусеничные машины имеют запускаемые через стволы 125-мм орудий управляемые ракеты с тандемными боевыми частями, предназначенными для поражения танков, оснащенных динамической защитой. Так, недавно Т-90М уничтожил вражеский объект, находившийся на дистанции более 6800 метров.