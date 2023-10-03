В готовности к выходу на новые рубежи

Неуклонное развитие Сухопутных войск определено анализом хода спецоперации.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны на протяжении всей её истории играли Сухопутные войска. И сейчас военнослужащие самого многочисленного вида Вооружённых Сил России продолжают искоренять неонацизм в ходе специальной военной операции, проявляя недюжинные стойкость и мужество. Об особенностях их работы в зоне боевых действий, эффективности применения на передовой современных и модернизированных видов вооружения и техники и о многом другом в преддверии профессионального праздника «Красной звезде» рассказывает главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег САЛЮКОВ.

– Вот уже второй раз свою памятную дату военнослужащие Сухопутных войск встречают, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Олег Леонидович, можно ли утверждать, что за этот год боеспособность Сухопутных войск значительно возросла?

– Чтобы полноценно и корректно ответить на ваш вопрос, считаю необходимым пояснить, что Сухопутные войска в ходе специальной военной операции выполняют различные задачи, в том числе отражение агрессии противника с удержанием занимаемых районов и прикрытие сухопутной части государственной границы. Характер и способы ведения современной вооружённой борьбы, тактика действий украинских вооружённых формирований, несомненно, оказали влияние на развитие и применение Сухопутных войск.

В ходе проведения специальной военной операции офицерский состав Сухопутных войск получил бесценный опыт управления подчинёнными подразделениями в боевых условиях, а личный состав – уверенные навыки по ведению боевых действий в различных условиях обстановки.

После проведения подробного анализа хода выполнения задач спецоперации были определены три приоритетных направления, повлиявшие на повышение наших боевых возможностей. Это совершенствование боевого состава Сухопутных войск, развитие вооружения и военной техники с последующим оснащением ими наших подразделений и совершенствование приёмов и способов применения войск.

В прошлом году Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации принято решение об увеличении численности Вооружённых Сил. В целях реализации данного решения в части Сухопутных войск все поставленные задачи выполняются чётко в установленные сроки.

В интересах совершенствования боевого состава Сухопутных войск проведена серьёзная работа. С учётом переформирования ряда бригад в дивизии был решён вопрос по прикрытию наиболее угрожаемых стратегических направлений, а боевые возможности войск на западном и юго-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Следующим важным направлением является развитие вооружения и военной техники, оснащения ими войск в целях повышения их боевых возможностей. Массовое применение противником средств высокоточного оружия, радиоэлектронной борьбы и различных комплексов с применением БпЛА, в том числе в ударном исполнении, привели к необходимости адаптации под новые реалии средств разведки, управления и связи, оте­чественной беспилотной авиации, а в целом и всей номенклатуры вооружения и военной техники.

Спецоперация показывает, что наша современная боевая и специальная военная техника в целом подтвердила свои характеристики и способна обеспечить выполнение поставленных перед Сухопутными войсками задач. Применение передовых образцов и видов ВВТ, новых тактических приёмов ведения боя, приобретённый уникальный боевой опыт позволяют быстро адаптироваться к изменениям обстановки, что, несомненно, повышает потенциал и боеспособность Сухопутных войск.

Источник изображения: redstar.ru

– Какие новые тактические приёмы освоены мотострелками, танкистами, артиллерийскими подразделениями?

– Подразделения Сухопутных войск действуют на широком фронте в условиях постоянного применения противником ударных средств БпЛА средств радиоэлектронной борьбы.

Спецоперация показала нам, что обстановка меняется стремительно с учётом производства новых средств вооружённой борьбы. Один из примеров – всё более широкое применение нами беспилотных летательных аппаратов самолётного и коптерного типов, в том числе ударных, для ведения разведки, корректирования огня артиллерии, мотострелковых и танковых подразделений, что позволяет уничтожать врага в режиме реального времени.

Стали широко применяться группы истребителей танков. Данные группы действуют на предполагаемых танкодоступных направлениях из засад.

Кроме того, активно применяются штурмовые подразделения, создаваемые на штатной основе в воинских частях и соединениях. Эти подразделения выполняют задачи на наиболее сложных направлениях в ходе наступления.

Артиллерия стала действовать на широком фронте, рассредоточено, с обязательной сменой огневых позиций. Закрепились такие термины, как «выжидательный район», «район боевого маневрирования артиллерии».

Поражение врага ведётся в режиме реального времени, при этом используется информация, полученная в первую очередь от БпЛА, технических средств разведки, применяются современные средства информационного обмена и передачи данных. Стоит отметить, что благодаря этому расходуется меньше боеприпасов для уничтожения противника.

В рамках контрбатарейной борьбы, показавшей значимость в ходе спецоперации, широкое применение получили действия кочующих орудий, РСЗО и миномётов, применение высокоточных и барражирующих боеприпасов.

– Олег Леонидович, что вы можете сказать о новых и модернизированных образцах вооружения и техники, которые недавно поступили на вооружение Сухопутных войск? Как они зарекомендовали себя в боевой обстановке?

– Все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении Сухопутных войск, включая принятые за последнее время, сейчас активно и успешно применяются в ходе специальной военной операции, не раз подтвердив заложенные в них тактико-технические характеристики.

В настоящее время танковые войска оснащены основными боевыми танками трёх типов: Т-72, Т-80 и Т-90. Большая часть из них уже прошла глубокую комплексную модернизацию. В частности, все модернизированные танки Т-72Б3 (Т-72Б3М), Т-80БВМ и Т-90М оснащены тепловизионными прицелами с автоматом сопровождения целей, что позволяет применять их ночью и в сложных погодных условиях, системами управлениями огнём, позволяющими вести стрельбу современными типами боеприпасов, а также управляемыми ракетами, запускаемыми из канала ствола на дальность до пяти километров. Оснащены они также современной динамической защитой и помехоустойчивыми средствами связи.

Необходимо отметить, что танки Т-90М «Прорыв-3» на сегодняшний день являются самыми совершенными из серийных машин, что подтверждается результатами их применения в ходе спецоперации и отзывами экипажей. В танке имеется панорамный прицел командира, совмещённый с дистанционной пулемётной установкой (с 12,7-мм пулемётом). Это позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и вести стрельбу с рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении. Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории.

На вооружении мотострелковых войск находятся боевые машины пехоты трёх типов – это БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А(М).

Начиная с прошлого года все новые и модернизированные БМП (БМП-1AM, БМП-2М с боевым отделением «Бережок», БМП-3) и БТР (БТР-82А и БТР-82АМ) поставляются с навесными комплектами дополнительной защиты, которые повышают уровень стойкости машин к наиболее массовым противотанковым средствам типа РПГ-7, а также крупнокалиберным пулемётам.

Кроме защищённости, увеличены огневые возможности боевых машин пехоты. В частности, после установки на БМП-2 боевого отделения «Бережок» с управляемыми ракетами «Корнет» эта боевая машина получила возможность уничтожать аналогичные БМП и танки противника на дальности до 10 километров, не входя в зону досягаемости их вооружения.

Также в ходе специальной военной операции успешно применяются боевые машины поддержки танков, которые, находясь непосредственно в боевых порядках танков, обеспечивают их действия. Их эффективность достигается за счёт одинакового с танками высокого уровня защищённости и подвижности, а также мощного многофункционального вооружения, в который входят две спаренные

30-мм автоматические пушки, противотанковый комплекс с четырьмя сверхзвуковыми ракетами «Атака» и два автоматических гранатомёта.

Кроме того, высокую эффективность в боевых условиях показывают защищённые автомобили «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Урал-ВПК», «Ахмат» и созданные на их шасси образцы вооружения и военной техники.

– Какова ваша оценка разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, применяемых в зоне спецоперации?

– При проведении спецоперации роль разведывательно-ударных комплексов в общей системе огневого поражения противника значительно повысилась. Разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы позволяют в режиме реального времени обеспечить вскрытие и поражение важных целей, в том числе высокоманёвренных.

Созданные в Сухопутных вой­сках комплексы показали высокую эффективность в первую очередь за счёт применения для разведки различных типов современных комплексов с БпЛА, а также высокоточных средств поражения, таких как ПТУР «Корнет», барражирующий боеприпас «Ланцет», управляемый 152-миллиметровый боеприпас «Краснополь-2», крылатая ракета к ракетному комплексу «Искандер-М» и другие. Сейчас совершенно ясно, что в будущем роль таких комплексов на поле боя будет только возрастать.

– В последние годы в Вооружённых Силах России большое внимание уделяется снайпингу. Сформированы снайперские подразделения, поступает в войска новое снайперское оружие (СВЧ, Т-5000 и другие). Насколько снайперы оказались востребованы в зоне спецоперации?

– Несмотря на оснащение Сухопутных войск новыми образцами вооружения, снайперский огонь, как и раньше, играет важную роль во всех видах боя. Снайперы в зоне боевых действий выполняют задачи по прямому предназначению. В первую очередь это прикрытие снайперским огнём общевойсковых подразделений, обороняющихся в опорных пунктах и наступающих в составе штурмовых групп (отрядов), расчётов ПТРК и ПЗРК, разведгрупп, своих минно-взрывных заграждений, стыков и флангов подразделений. Кроме этого, они участвуют в контрснайперской борьбе, ведут наблюдение, осуществляют корректировку огня артиллерии и наведение на цель авиации.

При этом наиболее эффективно их применяют централизованно по единому замыслу в составе мобильных снайперских групп, а также в борьбе со снайперами противника в условиях длительного нахождения противоборствующих сторон на линии боевого соприкосновения.

Каждый выстрел снайпера помогает прикрытию групп или атаке подразделения. Поэтому снайперы по-прежнему вносят важный вклад в общее дело и востребованы на поле боя.

Характер и способы ведения современной вооружённой борьбы, тактика действий украинских и иных иностранных вооружённых формирований, несомненно, оказали влияние на развитие и применение Сухопутных войск

Источник изображения: redstar.ru

– В прошлом году ряды частей и соединений Сухопутных войск пополнили мобилизованные граждане. Каким образом осуществлялась их подготовка?

– Основная часть мобилизованных военнослужащих прошла в учебных центрах трёхнедельный курс подготовки, который предусматривал восстановление необходимых навыков и умений по военно-учётной специальности и боевое слаживание подразделений.

Кроме того, проводилось обучение не только навыкам стрельбы и вождения боевых машин, но и правилам ведения боевых действий в городе. В этих целях на полигонах были созданы необходимые условия, в которых мобилизованные военнослужащие учились приёмам армейской тактической стрельбы, управлению квадрокоптерами, и, самое важное, методике оказания первой медицинской помощи.

Также опыт спецоперации отчётливо показал необходимость обучения мобилизованных военнослужащих основам инженерного дела, которые включают навыки обращения с взрывными устройствами и сооружения различных фортификаций в полевых условиях.

Часть призванных военнослужащих, которые незадолго до мобилизации завершили службу по контракту и имели боевой опыт, по решению командования сразу направлялась непосредственно в воинские части. Боевое слаживание в составе подразделений они прошли на местах, в пунктах временной дислокации воинских частей.

– Продолжая тему подготовки личного состава, хотелось бы особенно выделить офицеров – выпускников военных вузов Сухопутных войск. Сколько их пришло для прохождения службы в прошлом и этом годах, как они проявляют себя? Внесены ли существенные изменения в процесс обучения с учётом опыта специальной военной операции?

– В 2022–2023 годах из стен военных вузов Сухопутных войск выпустилось около четырёх тысяч офицеров. Анализ отзывов из войск подтвердил высокий уровень их подготовки. В боевой обстановке, в самых сложных ситуациях наши выпускники проявляют мужество, самообладание и успешно выполняют все поставленные перед ними задачи.

Вместе с тем военная наука не стоит на месте, а опыт проведения специальной военной операции требует постоянного изучения и оперативного уточнения программ подготовки офицеров. Внедрение боевого опыта в образовательную деятельность вузов Сухопутных

войск проводится по единому плану и замыслу. На основе аналитических материалов, поступающих из органов военного управления и научно-исследовательских организаций, в вузах непрерывно вносятся изменения в программы подготовки.

Со слушателями и курсантами проводится комплекс дополнительных практических занятий и тренировок, позволяющий максимально быстро адаптироваться к выполнению задач в зоне специальной военной операции, иными словами, всё, что пригодится командиру в реальных боевых условиях.

Преподавательский состав вузов постоянно совершенствует профессиональные качества, непосредственно привлекаясь к выполнению различных задач в боевых условиях. Полученный ими опыт успешно передаётся слушателям и курсантам.

– Как организована подготовка и переподготовка личного состава Сухопутных войск, чтобы он смог грамотно эксплуатировать новую технику и эффективно выполнять задачи по предназначению?

– Подготовка специалистов Сухопутных войск организована в окружных учебных центрах и в учебных центрах ракетных войск и артиллерии. В ходе обучения военнослужащие выполняют нормативы на боевой технике, на которой впоследствии будут выполнять боевые и специальные задачи. Обучение личного состава проходит на современных образцах вооружения, военной и специальной техники.

Подготовка офицеров для Сухопутных войск осуществляется по трёхуровневой системе по программам высшего образования на основе модернизированных федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.

На всех уровнях организована система переподготовки и повышения квалификации офицеров по программам дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года и перед назначением на высшую воинскую должность.

Кроме того, в военных училищах и академиях осуществляется подготовка специалистов со средней военно-специальной подготовкой по программам среднего профессио­нального образования со сроком обучения два года 10 месяцев.

Источник изображения: redstar.ru

– Что бы вы хотели пожелать подчинённым накануне профессионального праздника?

– В преддверии Дня Сухопутных войск хочется поздравить в первую очередь тех, кто встречает эту памятную дату на передовой, самоотверженно освобождая мир от фашизма так же, как это делали в суровые годы Великой Оте­чественной войны наши отцы и деды.

Особо хочу отметить, что в их число по праву входят наши боевые товарищи, призванные в рамках мобилизации, а также добровольцы, принявшие по-настоящему ответственное решение защитить от врага свою страну, родных и близких.

Хочу поздравить с праздником профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений и военных учебных центров, благодаря которому формируется новое поколение грамотных и верных своему делу воинов Сухопутных войск.

В этот день нельзя не отметить труд коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Создаваемые нашими прославленными мастерами-оружейниками передовые образцы вооружения и военной техники позволяют Сухопутным войскам уверенно выполнять поставленные перед ними задачи.

Отдельную благодарность выражаю ветеранам Сухопутных

войск, которые в это сложное время не остаются в стороне и продолжают беззаветное служение Отчизне, являясь примером для нынешнего поколения военнослужащих.

Поздравляю всех с праздником, благодарю за безупречную службу и самоотверженный труд. Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо России! Всего самого наилучшего!

Антон АЛЕКСЕЕВ, "Красная звезда"