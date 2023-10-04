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ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

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Attack Cruise Missile (HACM)
Гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).
Источник изображения: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые показали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фото. Об этом пишет The Drive.

Отмечается, что ракету заметили на снимках с тренировки по ознакомлению с гиперзвуковым оружием, которую провели на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Из подписи к фотографии следует, что HACM показали экипажам самолетов B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

HACM стала продолжением программы Агентства перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA) Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC). Также в работе над ракетой использовали результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.

В публикации предположили, что изделие на снимке может быть макетом HACM или боеприпасом для испытаний. «То, что можно увидеть на фотографиях со вчерашнего мероприятия на базе Эдвардс, полностью соответствует изображениям, которые DARPA ранее опубликовало в отношении HAWC», — пишет The Drive.


Гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).
Источник: USAF

В сентябре заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что производство гиперзвукового оружия в стране начнут в течение года.

В том же месяце газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, в результате чего американская сторона испытывает трудности с его созданием.

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