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В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

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Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант назвал сроки запуска производства гиперзвукового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Пентагона, США еще не начали производство подобного вида оружия. «Надеемся приступить к их производству в течение года», — обозначил сроки запуска Лаплант.

Об этом он заявил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В середине сентября источники The Wall Street Journal заявили, что у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия. Собеседники газеты отметили, что Россия и Китай располагает подобным видом вооружения.

Ранее стало известно, что разработку российской гиперзвуковой ракеты «Змеевик» заморозили. Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что усилия оборонки направлены на совершенствование ракетного оружия, «которое уже летает».

Оружие России: на страже Родины

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