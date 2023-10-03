WSJ: у Пентагона осталось $5,2 млрд на помощь Украине

По данным газеты, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

Издание отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит, однако нынешняя ситуация может сказаться на планировании. В любом случае, указывает издание, этих средств не хватит на финансирование операций украинских сил до принятия следующего бюджета.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.