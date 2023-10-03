Белый дом сообщил, что США скоро выделят Украине очередной пакет вооружений

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер отметила, что это "послание" президенту России Владимиру Путину в ответ на заявления Кремля о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в скором времени выделит Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине", - сказала Жан-Пьер, добавив, что это "станет сигналом" того, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

"Это наше послание [президенту РФ Владимиру Путину]", - заключила представитель Белого дома, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева.

Ранее в понедельник Песков заявил, что, по прогнозам Кремля, усталость от спонсирования Киева будет расти и приведет к фрагментации политических элит, в том числе в Соединенных Штатах, а также к "росту противоречий".