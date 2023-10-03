Войти
ТАСС

Белый дом сообщил, что США скоро выделят Украине очередной пакет вооружений

211
0
0
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер отметила, что это "послание" президенту России Владимиру Путину в ответ на заявления Кремля о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в скором времени выделит Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине", - сказала Жан-Пьер, добавив, что это "станет сигналом" того, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

"Это наше послание [президенту РФ Владимиру Путину]", - заключила представитель Белого дома, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева.

Ранее в понедельник Песков заявил, что, по прогнозам Кремля, усталость от спонсирования Киева будет расти и приведет к фрагментации политических элит, в том числе в Соединенных Штатах, а также к "росту противоречий". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
15.08.2023
Эксперт: отказ США от поставок Украине вооружения говорит о желании начать переговоры
14.08.2023
Посол РФ назвал последствия при дальнейшей накачке оружием Украины
30.11.2022
Американский полковник объяснил, почему у Киева нет шанса на победу
11.08.2021
Небитых не останется
18.01.2021
The National Interest (США): эти 5 российских кораблей однозначно доминируют в Черном море
01.10.2019
CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда
15.03.2017
В эпоху Дональда Трампа Германия задумалась об укреплении своих вооруженных сил (The Washington Post, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:00
  • 27
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 07:45
  • 106
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 03.10 04:48
  • 55650
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 22:56
  • 3
Фрегаты для Черного моря
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.10 14:50
  • 0
Исторические параллели: Литва позволяет реанимировать «литвинизм» в стране
  • 02.10 12:07
  • 1
«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями