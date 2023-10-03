Китай в следующем году запланировал доставку образцов с обратной стороны Луны

Самая подробная на сегодняшний день (2011г) фотография обратной стороны Луны. Изображение было составлено из множества снимков, полученных зондом NASA под названием LRO. Изображение выглядит плоским, потому что это мозаика из 15 тысяч отдельных снимков, сделанных в условиях, когда Солнце освещало каждый фотографируемый регион под углом находясь низко над горизонтом для каждой области. Это делалось для того, чтобы лучше были видны характерные особенности малоизвестной части поверхности Луны. Весь архив снимков зонда LRO выложен онлайн и доступен на сайте проекта NASA.

В 2024 году Китай в рамках миссии Chang’e 6 планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает SpaceNews.

Ожидается, что станция Chang’e 6 весом 8,2 тонны будет запущена на ракете Long March 5 с прибрежного космодрома Вэньчан. Продолжительность миссии оценивается в два месяца. Сбор реголита планируется провести в районе южной части кратера Аполлона, расположенного в бассейне Южный полюс — Эйткен.

В рамках миссии Chang’e 6 китайские специалисты планируют доставить на Землю около двух килограммов лунного грунта.

В апреле ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.

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