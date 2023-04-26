Китай назвал срок запуска нового аппарата к Луне

Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года. Соответствующий срок назвал главный конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист выступал на конференции в городе Хэфэй (провинция Аньхой), приуроченной к Дню космонавтики, который в Китае празднуется 24 апреля.

По словам Яньхуа, одновременно с Chang’e-6 будет запущен ретранслятор Magpie Bridge 2, после чего в 2026 году на Южный полюс Луны планируется отправить миссию Chang’e-7. Конструктор допустил, что в 2028 году на Луну будет запущен аппарат Chang’e-8.

По мнению Яньхуа, Chang’e-7 и Chang’e-8 сыграют важную роль в проектировании китайской лунной станции.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на естественный спутник Земли вместе с китайской миссией Chang’e-7 небольшого арабского планетохода Rashid 2.