Азиатская пресса: в ответ на усиление военно-морской мощи Китая Индия намерена наращивать свой флот

Источник изображения: topwar.ru

В ответ на усиление военно-морской мощи Китая Индия намерена наращивать свой флот. Она планирует к 2035 году достичь численности ВМС, которая будет насчитывать 175 боевых кораблей и подводных лодок.

Об этом сообщает гонконгская газета Asia Times.

В частности, Индия собирается приступить к строительству своего третьего авианосца.

Источник изображения: topwar.ru

Азиатская пресса отмечает, что конечной целью Нью-Дели является полное вытеснение Китая из акватории Индийского океана. Эта задача является крайне амбициозной. Ее реализация может столкнуться с большими сложностями, причем не только в технологическом плане, но также в экономическом и политическом.

В то же время Пекин тоже не стоит на месте и активно развивает свои военно-морские силы. Эксперты предполагают, что его численность способна достичь через пять-шесть лет 550 кораблей. Это крайне беспокоит Индию, поэтому она пытается не отстать.

Большое внимание индийские военные намерены уделить подводному флоту. Так, в начале этого года было объявлено, что Индия совместно с французскими специалистами работает над технологией воздухонезависимой тяги (AIP) для усовершенствования индийских подводных лодок класса Kalvari. Она позволяет обычным подлодкам оставаться под водой в течение нескольких недель, что приближает их по «выносливости» к атомным субмаринам.

Ранее газета The Times of India сообщала, что к 2030 году Индия намерена увеличит численность Военно-морских сил на 30 процентов. Это означает, что индийские ВМС обойдут Россию и Китай и займут второе место после США. Конечно, если Нью-Дели сумеет реализовать эти планы и если Москва и Пекин не станут развивать свой военный флот.