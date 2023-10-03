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ЦАМТО

Южный Судан попросил Россию убедить Совбез ООН снять эмбарго на поставки оружия

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Военнослужащий армии Судана. Архивное фото
Военнослужащий армии Судана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Салих Башир

ЦАМТО, 2 октября. Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений.

Об этом "РИА Новости" заявил 29 сентября министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин.

В минувший президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву.

"Мы обратились к России, как члену Совета Безопасности, с просьбой помочь убедить остальных членов СБ снять эмбарго на поставки вооружений", – сказал Б.Бенджамин.

По словам министра, действующее в отношении Южного Судана эмбарго "не служит достижению мира в стране". "Нам нужно вооружать армию, защищать нашу страну и мир. Мы не можем даже приобрести вооружение, мы не можем даже купить обувь и униформу для регулярной армии из-за оружейного эмбарго", – заявил "РИА Новости" Б.Бенджамин.

Санкции ООН в отношении Южного Судана, предусматривающие, в частности, оружейное эмбарго, действуют с 2018 года, напоминает агентство.

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Страны
Россия
Судан
Компании
ООН
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