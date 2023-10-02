Готова первая подводная лодка тайваньской постройки

28 сентября 2023 года на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне состоялась церемония презентации, официального имянаречения и спуска на воду первой дизель-электрической подводной лодки тайваньской постройки, получившей название SS 711 Hai Kung ( 海鯤級潛艦 , - "Хайкунь"). На церемонии присутствовала президент Китайской Республики (Тайваня) Цзян Инвэй. Практически готовая подводная лодка была после церемонии выведена из эллинга в плавучий док №8 CSBC, в котором 1 октября начались ее гидравлические и швартовые испытания. Начало заводских ходовых испытаний Hai Kung намечено на апрель 2024 года с планами передачи лодки ВМС Китайской Республики (Тайваня) в конце 2024 или в 2025 году. С ее постройкой в рамках национальной программы Indigenous Defense Submarine (IDS) Тайвань вошел в узкий клуб стран, осуществляющих самостоятельное проектирование и строительство подводных лодок.

Первая дизель-электрическая подводная лодка тайваньской постройки SS 711 Hai Kung на церемонии имянаречения и спуска на воду на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне, 28.09.2023 (с) пресс-служба президента Китайской Республики

Всего по программе IDS предполагается строительство для ВМС Тайваня восьми больших неатомных подводных лодок, с возможностью увеличения до десяти (для возможности замены двух находящихся сейчас в составе тайваньского флота подводных лодок голландской постройки типа Chien Lung). ВМС Тайваня в мае 2019 года подписали контракт с корпорацией CSBC на строительство головной подводной лодки по программе IDS. Завершение проектирования лодки с выпуском рабочих чертежей и документации были завершены к концу 2020 года, и 16 ноября 2021 года в новом судостроительном комплексе на верфи CSBC в Гаосюне состоялась церемония официальной закладки первой строящейся на Тайване подводной лодки (строительный номер 1168), теперь завершенной и получившей название SS 711 Hai Kung. Учитывая полное отсутствие на Тайване опыта подводного кораблестроения, темпы проектирования и постройки первой тайваньской подводной лодки весьма впечатляют. Заявлено, что вторая лодка должна быть введена в строй тайваньского флота к 2027 году.

Название первой тайваньской подводной лодки в китайском духе весьма символично. Названия четырех подводных лодок ВМС Китайской Республики, находящихся в строю, образованы путем добавления к названию животного иероглифа "海" ("Хай" - "морской" - например, "Морской дракон" или "Морской тигр"). В случае названия "Хайкунь" дополительное к "Хай" слово "Кунь" взято из главы "Сяояою" в произведении древнекитайской литературы "Чжуан-цзы": "Во времена династии Северный Мин жила рыба, и звали ее Кунь. Кунь была настолько велика, что я не знаю, сколько это было тысяч ли. Она превратилась в птицу, и ее прозвали Пэнь". Слова "Куньхай" и "Куньдао" также являются древними поэтическими названиями древнего Тайваня. Наконец, данная комбинация иероглифов является одним из обозначений нарвала, и в официальных тайваньских англоязычных публикациях лодка иногда именуется Narwhal.

Тайвань длительное время не имеет возможности приобретения подводных лодок за рубежом, в результате чего подводные силы острова имеют только две большие дизель-электрические подводные лодки типа Chien Lung голландской постройки 1980-х годов, а также две совершенно антикварные бывшие американские подводные лодки типов Tench и Balao постройки 1945-1946 годов (из которых одна находится в резерве). В 2001 году тогдашний президент США Джордж Буш включил поставку восьми неатомных подводных лодок в пакет продаж военной техники Тайваню, однако в силу политических и экономических препятствий с обеих сторон поставка для Тайваня подводных лодок (из США или третьей страны) так и не была реализована. Следует напомнить, что американская промышленность не вела постройки неатомных подводных лодок с 1950-х годов, а ВМС США традиционно препятствовали американским компаниям в возможном проектировании и строительстве неатомных подводных лодок на экспорт, опасаясь утечки за рубеж критически важных технологий американского подводного кораблестроения.

В 2016 году в рамках принятой министерством национальной обороны Китайской Республики долгосрочной 23-летней программы военного кораблестроения, было, наконец, принято решение о реализации программы Indigenous Defense Submarine (IDS) самостоятельной разработке и строительстве восьми больших неатомных подводных лодок для ВМС Тайваня. В марте 2017 года Чжуншаньский (Сунь-Ятсеновский) институт науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST - головная научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация Бюро вооружений министерства национальной обороны Китайской Республики) и ведущая тайваньская судостроительная корпорация CSBC подписали соглашение о совместной разработке к 2020 году технического проекта подводной лодки для ВМС Тайваня. Ранее в августе 2016 года CSBC Corporation создала для этого специализированное конструкторское бюро.

Для строительства подводных лодок на верфи CSBC в Гаосюне при государственном финансировании за полтора года был построен специальный производственный комплекс Haichang Building, введенный в эксплуатацию 24 ноября 2020 года.

Программа IDS осуществляется на Тайване в большой секретности и никакие характеристики подводной лодки не раскрывались. Проектирование подводной лодки велось совместно институтом CSIST и CSBC при тесном содействии британских и американских компаний. Считается, что основную роль сыграли британские разработчики, действовавшие через зарегистрированную в Гибралтаре подставную компанию Gavron Limited, которая в 2018 году получила контракт на роль генерального консультанта по программе IDS. В апреле 2018 года Государственный департамент США выдал специальное разрешение, позволяющее американским компаниям осуществлять содействие в разработке и проектировании подводных лодок для ВМС Тайваня, включая передачу технологий. Также сообщалось о содействии в проектировании тайваньской подводной лодки со стороны южнокорейских корпораций Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI), тоже получивших на это в 2018 году особое разрешение южнокорейского правительства.

Проектный облик тайваньской подводной лодки программы IDS эволюционировал в процессе разработки, и если ранние модели показывали схожесть с голландским прототипом типа Chien Lung, с реверс-инжиниринга которого вполне закономерно началась программа, то затем (с 2019 года) модели и рендеры демонстрировали значительные отличия, включая измененную форму корпуса, наличие Х-образных рулей и низкого удлиненного ограждения выдвижных устройств - известно, что данный вариант проекта лодки обозначался как 3.05. Окончательный вариант проекта, по которому велось строительство, был обозначен уже 4.0.

Стандартное надводное водоизмещение лодки Hai Kung сейчас оценивается в 2500 тонн, а длина - 70 метров. Лодка оснащена дизель-электрической энергетической установкой, основная часть которой, предположительно, поставлена американскими компаниями. Как заявлялось на Тайване, лодки этого типа получат "высокоэффективные батареи, разработанные и произведенные отечественными производителями", что, видимо, подразумевает использование литий-ионных аккумуляторных батарей. Известно, что лодки должны быть вооружены американскими 533-мм торпедами Mk 48 Mod 6AT (уже закупленными Тайванем в 2021 году для лодок типа Chien Lung), запускаемыми из торпедных аппаратов противокорабельными ракетами Boeing UGM-84L Harpoon Block II, а также минами тайваньского производства.

АСБУ лодки поставлена Lockheed Martin, гидроакустический комплекс (с носовой и бортовыми конформными антеннами) поставлен RTX (Raytheon), а интегрированные выдвижные устройства (мачты с перископами и радиотехническими средствами), радиотехнические средства, и комплексы связи и навигации, а также автоматизации корабля поставляет корпорация L3Harris. В декабре 2020 года - феврале 2021 года правительство США дало разрешение на экспорт на Тайвань этих систем. Лодка оснащена комплексом пассивной противоторпедной защиты разработки CSIST с выстреливаемыми ловушками и помеховыми зарядами. Официально доля стоимости местного производства в головной лодке обозначена в 40%.

Первая дизель-электрическая подводная лодка тайваньской постройки SS 711 Hai Kung на церемонии имянаречения и спуска на воду на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне, 28.09.2023 (с) www.cna.com.tw и ВМС Тайваня

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