Заложена первая тайваньская подводная лодка

16 ноября 2021 года в новом судостроительном комплексе на верфи тайваньской судостроительной корпорации China Shipbuilding Corporation (CSBC) в Гаосюне состоялась церемония официальной закладки головной неатомной подводной лодки (строительный номер 1168), строящейся на Тайване в рамках национальной программы Indigenous Defense Submarine (IDS). Таким образом, Тайвань сделал заявку на вхождение в число стран, самостоятельно проектирующих и строящих подводные лодки.

Президент Китайской Республики (Тайваня) Цай Инвэнь с моделью последнего варианта (3.05) проекта тайваньской неатомной подводной лодки национальной программы Indigenous Defense Submarine (IDS) на церемонии закладки предназначенного для постройки подводных лодок судостроительного комплекса на верфи тайваньской судостроительной корпорации China Shipbuilding Corporation (CSBC) в Гаосюне 09.05.2019. Вопреки сообщениям ряда СМИ, президент Цай Инвэнь не участвовала в церемонии закладки подводной головной лодки программы IDS в Гаосюне 16.11.2021 (с) пресс-служба президента Китайской Республики

Всего по программе IDS предполагается строительство для ВМС Тайваня восьми больших неатомных подводных лодок, головная из которых и была заложена 16 ноября. ВМС Тайваня в мае 2019 года подписали контракт с China Shipbuilding Corporation (CSBC) на строительство головной подводной лодки по программе IDS. Согласно контрактному графику, завершение проектирования лодки с выпуском рабочих чертежей и документации должны были быть завершены к концу 2020 года, а сдача головной лодки флоту должна быть произведена в 2025 году.

Тайвань длительное время не имеет возможности приобретения подводных лодок за рубежом, в результате чего подводные силы острова имеют только две большие дизель-электрические подводные лодки типа Chien Lung голландской постройки 1980-х годов, а также две совершенно антикварные бывшие американские подводные лодки типов Tench и Balao постройки 1945-1946 годов (из которых одна находится в ремонте и одна в резерве). В 2001 году тогдашний президент США Джордж Буш включил поставку восьми неатомных подводных лодок в пакет продаж военной техники Тайваню, однако в силу политических и экономических препятствий с обеих сторон поставка для Тайваня подводных лодок (из США или третьей страны) так и не была реализована. Следует напомнить, что американская промышленность не вела постройки неатомных подводных лодок с 1950-х годов, а ВМС США традиционно препятствовали американским компаниям в возможном проектировании и строительстве неатомных подводных лодок на экспорт, опасаясь утечки за рубеж критически важных технологий американского подводного кораблестроения.

В 2016 году в рамках принятой министерством национальной обороны Китайской Республики долгосрочной 23-летней программы военного кораблестроения, было, наконец, принято решение о реализации программы Indigenous Defense Submarine (IDS) самостоятельной разработке и строительстве восьми больших неатомных подводных лодок для ВМС Тайваня. В марте 2017 года Чжуншаньский институт науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, CSIST - головная научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация Бюро вооружений министерства национальной обороны Китайской Республики) и ведущая тайваньская судостроительная корпорация CSBC подписали соглашение о совместной разработке к 2020 году технического проекта подводной лодки для ВМС Тайваня. Ранее в августе 2016 года CSBC Corporation создала для этого специализированное конструкторское бюро.

Для строительства подводных лодок на верфи CSBC в Гаосюне при государственном финансировании за полтора года был построен специальный производственный комплекс, введенный в эксплуатацию 24 ноября 2020 года. Тогда же, как сообщается, в этом комплексе и были начаты фактические работы по началу строительства головной тайваньской подводной лодки, официально заложенной теперь.

Программа IDS осуществляется на Тайване в большой секретности и никакие характеристики подводной лодки не раскрываются. Проектирование подводной лодки велось совместно институтом CSIST и CSBC при тесном содействии американских компаний. В апреле 2018 года Государственный департамент США выдал специальное разрешение, позволяющее американским компаниям осуществлять содействие в разработке и проектировании подводных лодок для ВМС Тайваня, включая передачу технологий. Также сообщалось о содействии в проектировании тайваньской подводной лодки со стороны южнокорейских корпораций Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI), тоже получивших на это в 2018 году особое разрешение южнокорейского правительства.

Проектный облик тайваньской подводной лодки программы IDS эволюционировал в процессе разработки, и если ранние модели показывали схожесть с голландским прототипом типа Chien Lung, то последние (с 2019 года) модели и рендеры демонстрируют значительные отличия, включая измененную форму корпуса, наличие Х-образных рулей и низкого удлиненного ограждения выдвижных устройств. Известно, что данный окончательный вариант проекта лодки обозначается как 3.05. Стандартное надводное водоизмещение лодки сейчас оценивается в 2500 тонн, а длина - 70 метров.

Известно, что лодки должны быть вооружены американскими 533-мм торпедами Mk 48 Mod 6AT (уже закупленными Тайванем в 2021 году для лодок типа Chien Lung) и запускаемыми из торпедных аппаратов противокорабельными ракетами Boeing UGM-84L Harpoon Block II. Согласно сделанным на церемонии закладки головной лодки официальным заявлениям, АСБУ, гидроакустические системы лодок и перископы будут поставлены американскими корпорациями Lockheed Martin и Raytheon. Известно, что в декабре 2020 года - феврале 2021 года правительство США дало разрешение на экспорт на Тайвань этих систем. Лодки не будет оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, но получат "высокоэффективные батареи, разработанные и произведенные отечественными производителями", что, видимо, подразумевает использование литий-ионных аккумуляторных батарей.

Изображение последнего варианта (3.05) проекта тайваньской неатомной подводной лодки национальной программы Indigenous Defense Submarine (IDS) на плакате на церемонии открытия предназначенного для постройки подводных лодок судостроительного комплекса на верфи тайваньской судостроительной корпорации China Shipbuilding Corporation (CSBC) в Гаосюне, 24.11.2020 (с) CNA

Официальный постер 2019 года с изображением последнего варианта (3.05) проекта тайваньской неатомной подводной лодки национальной программы Indigenous Defense Submarine (IDS) (с) ВМС Тайваня