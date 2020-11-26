Оригинал взят у коллеги dambiev в Открытие верфи для строительства подводных лодок национальной разработки на Тайване

24 ноября 2020 года в Гаосюне (Тайвань) в присутствии президента Китайской Республики Цай Инвэнь прошла церемония открытия верфи для строительства подводных лодок национальной разработки. Тайваньскую национальную программу проектирования и строительства неатомных подводных лодок ведет Национальный Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) при техническом содействии США.

Непосредственно строительство восьми ДЭПЛ, первую из которых предполагается принять на вооружение к 2025 году, возложено на судостроительную компанию CSBC Corp. Taiwan.