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ТАСС

В Киеве рассчитывают на новые решения США о поставках оружия через 45 дней

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Посол Украины в США Оксана Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Источник изображения: bangkokbook.ru

Пока Украина располагает несколькими миллиардами долларов на оборону и энергетические программы, сообщила посол страны в Соединенных Штатах Оксана Маркарова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Киев надеется, что США через 45 дней подготовит новые решения, затрагивающие поставки оружия Украине. Пока страна располагает несколькими миллиардами долларов на оборону и энергетические программы, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя принятие американским парламентом закона о финансировании правительства без помощи Киеву.

"Временная бюджетная резолюция (о финансировании правительства США - прим. ТАСС) принята только на 45 дней. <...> Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение", - написала Маркарова на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

При этом посол высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. "Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее. <...> У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", - отметила она.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности. 

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