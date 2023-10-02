Глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал организацию на Украине производства собственных систем ПВО

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Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, имеющиеся на вооружении Воздушных сил ВСУ зенитные комплексы не справляются с российскими ракетами и беспилотниками, а западные спонсоры не в состоянии обеспечить Киеву необходимое количество ЗРК. На этом фоне киевский режим намерен организовать собственное производство систем ПВО. Об этом заявил глава офиса Зеленского Ермак.

Украина намерена организовать производство собственных систем ПВО, т.е. украинских. При этом Ермак не уточнил, что это за системы, когда разработаны и на каких мощностях они будут производиться. Единственное, что уже точно известно - это то, что решение об этом принято. Причем не только в отношении зенитных комплексов, а полной линейки вооружений. То есть Киев намерен выпускать все, начиная от стрелкового оружия, заканчивая самолетами и ракетами. Грандиозные планы, но вряд ли реализуемые.

Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО

- заявил Ермак.

Украинские ресурсы, комментируя заявление главы офиса Зеленского пишут, что это стало результатом визита в Киев делегации французских оборонных компаний, которые наобещали Украине всего-всего и побольше, подписав около 20 различных соглашений о намерении, меморандумов и т.д. Французы планируют вложиться в Украину, надеясь получить баснословные прибыли, поскольку Киеву очень нужно оружие.

Однако, все проекты долгоиграющие и для их реализации необходимо время, а также отсутствие угрозы прилета российской ракеты. Ранее в Москве предупредили, что любое военное производство на территории Украины будет уничтожено, независимо от того, какая страна желает его развернуть. Турки со своим заводом беспилотников это давно поняли, немцы вроде тоже. Возможно, что и до французов дойдет. А не дойдет, значит сами виноваты.